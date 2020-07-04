Заслуженный артист Бахрам Багирзаде идет на поправку, и с каждым днем положительная динамика продолжается.

Об этом сообщил начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов.

Он сказал, что Б.Багирзаде через трахеостому подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Уже началась реабилитация легких и организма. Врачи-терапевты и все мы с нетерпением ждем дня, когда он будет отключен от аппарата ИВЛ», — приводит его слова Репорт.

Minval.az