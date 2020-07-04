В Газахе задержаны лица, которые организовали застолье по случаю помолвки.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе МВД, 3 июля в отдел полиции района поступила информация о том, что в ресторане «Sərin Göl» отмечается помолвка. Сотрудники полиции прибыли в ресторан, задержали владельца объекта и гостей мероприятия.

Было установлено, что житель района Таир Мурадов договорился с владельцем объекта, ранее судимым Таиром Новрузовым о проведении торжества.

15 задержанным были выписаны штрафы в размере в 200 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об уголовных проступках. В отношении Новрузова составлен протокол, дело направлено в районный суд.











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