В возрасте 98 лет скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский. Об этом сообщает сайт Союза писателей Москвы.Он ушел из жизни в пятницу, 3 июля.

«Умер Евгений Львович Войскунский — прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца. «С лейкой и блокнотом…» — это и о нём», — указано в сообщении.

В Союзе писателей выразили соболезнования сыну и родственникам литератора.

«Мы, товарищи по писательскому цеху, единомышленники и почитатели прекрасного писателя и дорогого человека, глубоко скорбим о его уходе и будем помнить о нем всегда», — отмечается в сообщении.

Писатель родился 9 апреля 1922 года в Баку. Окончив школу, поступил в Академию художеств в Ленинграде.

Стал известен как автор нескольких романов о войне и о его поколении. Он написал их в 1980-х годах. Писатель является кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знака Почета, четырежды лауреатом литературных премий им. К. Симонова, им. братьев Стругацких, премии «Венец» СПМ и старейшей советской и российской премии в области фантастики «Аэлита».

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