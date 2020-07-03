С сегодняшнего дня приостанавливается работа столичного метро

В связи с продлением особого карантинного режима, с 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года приостанавливаются пассажирские перевозки в Бакинском метро.

В городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, работа всего общественного транспорта будет приостановлена по выходным в следующие дни:

4 июля с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля с 00:00 до 06:00 20 июля.

Напомним, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкаран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки — включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

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