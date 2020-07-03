К содержанию

С сегодняшнего дня приостанавливается работа столичного метро

В связи с продлением особого карантинного режима, с 00:00 4 июля 2020 года до 06:00 20 июля 2020 года приостанавливаются пассажирские перевозки в Бакинском метро.

В городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, работа всего общественного транспорта будет приостановлена по выходным в следующие дни:

4 июля с 00:00 до 06:00 6 июля;

11 июля с 00:00 до 06:00 13 июля;

18 июля с 00:00 до 06:00 20 июля.

Напомним, что особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкаран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки — включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.

Minval.az

Дата: 2020/07/04 0:15

1593822542
1593821723

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

Просмотров:

54

 Новости друзей

 Новости друзей

﻿

Другие новости раздела

В Барде 7-летний ребенок завел автомобиль и насмерть задавил сестру

В Барде 7-летний ребенок убил свою сестру. Как сообщает АПА, инцидент произошел в поселке Карабах Бардинского района.

Рамазан Аббасов: Даже отец Роя Кина не поможет нашей сборной

Бывший нападающий сборной Азербайджана по футболу Рамазан Аббасов прокомментировал возможное назначение Роя Кина на пост главного тренера

Посетителям «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» следует заранее занять очередь

Как говорится в сообщении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики,

Готовится законодательная база для наказания водителей без СМС-разрешения

«Разрабатывается новый законопроект в связи с применением мер административного взыскания посредством камер видеонаблюдения и внесением государственного номера

Помощник президента: Контроль будет усилен, люди почувствуют это

«В Азербайджане контроль в период карантинного режима будет усилен».

Госконтроль за лекарствами будет в Азербайджане усилен

«Сегодня в аптеках проблем с медицинскими масками нет».

Мовсумов: За смерть жертв коронавируса отвечают и нарушители карантина

Общее мнение людей, специализирующихся в эпидемиологической сфере, заключается в том, что для предотвращения любой эпидемии необходима ее

При каких условиях возобновится передвижение между районами

«Обсуждался вопрос в связи с выездом в районы.

За нарушением карантина и заражением ковидом последует уголовная ответственность

«Люди должны быть социально ответственными, чтобы соблюдать правила изоляции во время лечения дома».