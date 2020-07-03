Бывший нападающий сборной Азербайджана по футболу Рамазан Аббасов прокомментировал возможное назначение Роя Кина на пост главного тренера «милли».

«Сейчас даже отец Роя Кина не поможет нашей сборной. Надо реально подходить ко всему. Чтобы поднять «милли», надо начинать с нуля. В стране должна быть футбольная академия, клубные академии тоже должны быть под контролем. Регионы должны работать в этом направлении. Только после этого будут появляться игроки для сборной. А в данное время у Кина ничего не получится», — цитирует «Азериспорт» Аббасова.

Minval.az