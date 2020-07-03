Как говорится в сообщении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, в рамках мероприятий по снижению динамики инфицирования вирусом, 4-5 июля 2020 года во всех центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal», функционирующих в городе Баку, а также в региональных центрах «ASAN xidmət» в Гяндже, Масаллы, Сумгайыте, Мингячевире, Барде, Шеки будут обслуживать только граждан, заранее занявших очередь на сайте www.asan.gov.az и посредством колл-центра 108 на соответствующие дни.

В то же время, граждане, которым было заранее сообщено о готовности их документов, смогут приехать в эти центры и получить свои документы.

Посредством колл-центра 108 и мобильного приложения «ASAN xidmət» в указанные даты не будет проводиться запись в онлайн-очередь в соответствующих центрах.

11, 12, 18 и 19 июля будут нерабочими днями в указанных центрах.

В другие дни граждане могут обратиться в центры на основании соответствующих правил и воспользоваться их услугами. С 27 апреля прием граждан в центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» осуществляется путем занятия онлайн-очереди посредством мобильного приложения «ASAN xidmət», сайта www.asan.gov.az и колл-центра 108.

Minval.az