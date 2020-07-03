«Разрабатывается новый законопроект в связи с применением мер административного взыскания посредством камер видеонаблюдения и внесением государственного номера автомобилей в систему СМС-разрешений в период ужесточенного карантинного режима. Если в Милли Меджлисе будет внесено изменение в законодательство и закон будет утвержден, то это будет применяться».

Об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Что касается автомобилей лиц, которым решением Кабинета министров разрешено передвигаться по служебному удостоверению, председатель Госагентства сказал, что в законодательстве также должно быть отражено техническое решение этого вопроса: «Первый закон должен разрешить назначение штрафов посредством видеокамер. Обеспечение того, чтобы передвигающиеся на основании удостоверения не были оштрафованы, является техническим вопросом, и будет регулироваться».

У. Мехтиев отметил, что при отправке СМС для получения разрешения гражданам рекомендуется с 5 июля также вводить в сообщение государственный регистрационный номер своих автомобилей: «Однако штраф пока применяться не будет».

Minval.az