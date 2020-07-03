«Сегодня в аптеках проблем с медицинскими масками нет».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента сказал, что контроль над лекарствами будет усилен: «Самолечением заниматься не нужно. Это создает проблемы врачам. Лечение должно проходить под наблюдением врача. Люди не должны покупать такие препараты как «Арбидол» и лечить себя самостоятельно».

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы отметил, что применение ряда препаратов во время стационарного лечения создает определенные проблемы: «Арбидол»а и других лекарств в наших больницах достаточно, на этой неделе в страну по заказу будет доставлена очередная партия. Лекарства, которые будут выписываться пациентам при прохождении лечения дома, будут обнародованы на этой неделе. Еще раз хочу отметить, что в наших больницах с лекарствами проблем нет».

Minval.az