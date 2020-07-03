Общее мнение людей, специализирующихся в эпидемиологической сфере, заключается в том, что для предотвращения любой эпидемии необходима ее локализация и изоляция.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, ответственность за смерть 235 человек в определенной степени лежит и на тех, кто нарушал карантин: «Каждый должен сознавать свою ответственность. Это общенациональная проблема. Необходимо преодолеть ее, не выезжать из города, выезд в регион означает рост инфицирования», — сказал помощник президента Азербайджана.

Minval.az