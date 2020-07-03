«Обсуждался вопрос в связи с выездом в районы. Однако мнение людей, специализирующихся в сфере эпидемиологии, заключается в том, что она проводится с локализацией и изоляцией для предотвращения любой эпидемии».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, чтобы предотвратить пандемию, необходимо найти и изолировать зараженного человека, обеспечить самоизоляюцию:

«Если не сделаем этого, пандемия продолжится. Представьте, 10 человек заразились, 9 вылечились, остался один, он более уже 13 дней, выздоравливает на 14-й, и если в этот день он пойдет в маркет и заразит 10 человек, значит, мы снова вернемся к первому дню. Если вирус распространился по всем районам, будет трудно его контролировать. Понимаю, что всех волнует этот вопрос, но мы должны быть терпеливее, предотвратить распространение коронавируса, добиться локализации и самоизоляции людей.

Если будет немного снижен уровень, получен статус желтой зоны вместо оранжевой, то конечно, будет открыто передвижение между районами».

Minval.az