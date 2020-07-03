Приступили к доставке лекарств больным коронавирусом, получающим лечение дома.
Об этом заявил руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
Приступили к доставке лекарств больным коронавирусом, получающим лечение дома.
Об этом заявил руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
Дата: 2020/07/03 19:04
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
120
Бывший нападающий сборной Азербайджана по футболу Рамазан Аббасов прокомментировал возможное назначение Роя Кина на пост главного тренера
Как говорится в сообщении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики,
«Разрабатывается новый законопроект в связи с применением мер административного взыскания посредством камер видеонаблюдения и внесением государственного номера
«В Азербайджане контроль в период карантинного режима будет усилен».
«Сегодня в аптеках проблем с медицинскими масками нет».
Общее мнение людей, специализирующихся в эпидемиологической сфере, заключается в том, что для предотвращения любой эпидемии необходима ее
«Обсуждался вопрос в связи с выездом в районы.
«Люди должны быть социально ответственными, чтобы соблюдать правила изоляции во время лечения дома».
«Кабмин принял решение в связи с выплатой 190 манатов.