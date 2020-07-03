«Кабмин принял решение в связи с выплатой 190 манатов. Начнется выплата пособий в 8 городах и районах оранжевой зоны».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, выплаты будут осуществляться по частям, в течение 2-3 дней: «По частям потому, что часть выплат зачисляется на пластиковые карты, и перед банкоматами собирается большая очередь. Что касается 8 районов, где введен ужесточенный режим, обсуждение в связи с этим ведется, решение будет принято».

Minval.az