«Деятельность общественного транспорта в выходные дни запрещена. Но служба такси будет работать», заявил в ходе пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, основная причина запрета на общественный транспорт заключается в минимизации мест массового скопления людей: «Хотя это и сложно, каждая организация должна обеспечить доставку сотрудников, работающих по субботам и воскресеньям, на работу на автомобилях организации, на личных автомобилях, а если их нет, то посредством службы такси. Я думаю, что даже если 2-дневное ограничение создает общую сложность, этими мерами можно улучшить ситуацию».

Minval.az