Правительство в настоящее время не видят необходимости в оказании дополнительной финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса COVID-19, заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

«На первых этапах пандемии мы приняли крупный пакет по поддержке бизнесу. Ряд его пунктов исполняется до сих пор. Это налоговые льготы, льготы по соцотчислениям и так далее. Поэтому мы не видим необходимости в принятии дополнительных мер по поддержке бизнеса», — сказал Мовсумов в пятницу на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az