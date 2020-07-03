Президент Ильхам Алиев направил поздравление президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю национального праздника США — Дня Независимости, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Надеемся на активизацию усилий США, как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, по мирному и справедливому урегулированию конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана»,- говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан и США успешно сотрудничают около 30 лет.

«За эти годы американские компании внесли важный вклад в развитие энергетики, информационно-коммуникационных и др. сфер Азербайджана», — отметил глава государства.

Президент отметил, между Баку и Вашингтоном налажено также образцовое сотрудничество в вопросах укрепления международной безопасности и борьбы с терроризмом.

Глава государства пожелал Трампу крепкого здоровья и успехов.

Minval.az