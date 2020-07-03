Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев рассказал, смогут ли граждане столицы поехать в отпуск в регионы страны.

«Вышедшие в отпуск граждане не смогут поехать в районы, из Баку разрешен выезд только в случае крайней необходимости, а также занимающимся сельским хозяйством или же командированным по работе лицам. Потому что они после завершения рабочих дел возвращаются обратно, а едущие в отпуск контактируют в регионах со своими членами семьи, знакомыми и всеми родственниками. Все это приводит к стремительному распространению коронавируса, заражению стариков и страдающих другими болезнями, росту числа смертей от коронавируса. Граждане должны избегать поездок в регионы в период карантинного режима, самоизолироваться насколько это возможно», — отметил Кямран Алиев.

Minval.az