По причине приостановления деятельности Бакинского метрополитена, с 06.07.2020 будет возобновлена работа экспресс-маршрутов M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7.

Согласно сообщению БТА, эти автобусы будут работать с 07:00 до 20:00. График работы регулярных маршрутных линий остается неизменным. Интервалы регулярных и экспресс-маршрутов будут регулироваться в соответствии с пассажиропотоком.

Согласно решению Оперштаба, в указанные даты будет приостанавлена работа общественного транспорта:

С 00:00 4 июля до 06:00 6 июля; с 00:00 11 июля до 06:00 13 июля; с 00:00 18 июля до 06:00 20 июля.

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