Четыре сотрудника телеканала «ARB24» заразились коронавирусом.

Как сказал АПА руководитель пресс-службы «ARB Media Qrupu» Озал Ибрагимли, два сотрудника, первый тест которых оказался положительным, после недели карантина сдали повторный тест, результат теста оказался отрицательным и их выписали: «Один наш сотрудник уже выписан и продолжает лечение в домашних условиях. В настоящее время лечение одного сотрудника продолжается в больнице. Он чувствует себя хорошо, серьезных осложнений нет».

Отмечается, после того, как в Азербайджане был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, в «ARB Media Group» были приняты и принимаются серьезные меры безопасности.

«Все сотрудники и гости, входящие в главное здание и на съемочные площадки проходят термоскрининг. При выявлении высокой температуры они не допускаются внутрь, отправляются домой. При продолжительной температуре требуется сдать тест на COVID-19. У входа в здание, а также на всех этажах установлены специальные дезинфекторы для рук. Все комнаты в здании телеканала каждую ночь дезинфицируются ультрафиолетовым лучом. Сотрудники используют защитные маски как внутри компании, так и на съемках, соблюдение социальной дистанции в комнатах строго контролируется.

После того, как у нашего сотрудника был выявлен первый факт заражения вирусом, в здании телеканала несколько раз была проведена дезинфекция. Кроме того, с момента введения строгого карантинного режима в программной политике произошли изменения, сотрудники работают в составе двух групп. Телеканал «ARB24» временно перешел на более ограниченное эфирное вещание, сокращено количество прямых трансляций», — добавил О.Ибрагимли.

Коронавирусом заразилась и заместитель главного редактора «ARB24» Айнур Насирова.

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