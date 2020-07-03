Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с попыткой перекрыть дорогу группой лиц в Саатлинском районе из-за проблем с водоснабжением.

Как сказал сайту Qafqazinfo глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, сегодня утром около 10:30 в Саатлинском районе группа сельских жителей попыталась перекрыть магистральную дорогу.

«Сотрудники районного отдела полиции и руководители других соответствующих структур района немедленно прибыли на место происшествия. С местными жителями была проведена профилактическая беседа, некоторых из них принял глава Исполнительной власти района. Никакого инцидента и сопротивления полиции не было. Общественный порядок был полностью восстановлен. Попытка перекрыть дорогу была предотвращена», — сказал Захидов.

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