4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

4 июля в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман, в некоторых местах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Minval.az