Служба государственной безопасности (СГБ) провела спецоперацию в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«На основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия против интересов службы и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия», — говорится в заявлении СГБ.

Дополнительные сведения о проведенных расследованиях, лицах, подозреваемых в совершении преступления, а также о совершенных преступлениях будут предоставлены общественности, добавили в Службе.

Между тем, по сообщению местных СМИ, задержан начальник Управления делами МИД Фархад Моллазаде — близкий друг и работник министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Они работают вместе с тех пор, как Э.Мамедъяров возглавил внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Minval.az