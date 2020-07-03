Согласно данным Республиканского Наркологического центра Министерства здравоохранения на 31 декабря 2019 года, в центре зарегистрировано 32 921 человек, потребляющих наркотики.

Об этом говорится в отчете, подготовленном постоянно действующей рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В отчете отмечено, что из них 27574 человека состоят на учете в диспансере, 5347- на профилактическом учете. Из них 641 человек — женщины, 22871 человек (512 женщин) – употребляющие инъекционные наркотики, 249 человек — токсикоманы.

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