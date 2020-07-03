«Для контроля за соблюдением специального карантинного режима, применяемого на территории страны в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, к патрульной службе, организованной в целях оказания помощи сотрудникам МВД, привлечены некоторые подразделения азербайджанской армии», — сообщает Минобороны.

«Военнослужащие принимают участие в несении службы на территориях, выделенных для контроля за соблюдением требований особого карантинного режима», — говорится в сообщении.

Minval.az