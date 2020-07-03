В России от коронавируса умер азербайджанский бизнесмен.

Проживающий в Истринском районе Московской области 49-летний Ровшан Мурадов скончался от вируса COVID-19, передает АПА.

Активный член региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Ровшан Мурадов был одним из благотворителей азербайджанской диаспоры.

Р.Мурадов скончался вчера в больнице Красногорска Московской области, где он проходил лечение.

Сообщается, что в этой же больнице две недели назад от коронавируса умерла также мать Р.Мурадова.

Тело азербайджанского бизнесмена отправлено в Баку для захоронения.

Minval.az