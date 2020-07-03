От коронавируса скончался главный редактор редакции кинопрограмм и дубляжа Азербайджанского телевидения и радиовещания, заслуженный деятель искусств, режиссер Этибар Бабаев.

14 июля ему должно было бы исполниться 53 года.

Он был доставлен в критическом состоянии в Учебно-терапевтическую клинику Медицинского университета, где его лечили. Несмотря на вмешательство врачей, его жизнь спасти не удалось.

1 июля от коронавируса скончался режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач телеканала Самир Немятзаде.

Minval.az