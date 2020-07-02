«Сегодня в СМИ страны распространилась информация о заведующем кафедрой эпидемиологии Азербайджанского медицинского университета, профессоре Ибадулле Агаеве».

В связи с этим, руководитель пресс-службы АМУ Гюнель Асланова сообщила АПА, что из-за приостановки учебного процесса в университете в связи с карантинным режимом профессор Ибадулла Агаев, возраст которого превышает 65 лет, в настоящее время не выходит на работу: «Он сегодня находился на похоронах члена семьи за пределами Баку. Журналист позвонил в момент, когда И.Агаев присутствовал на похоронах. Ответив ему несколько эмоционально в указанной ситуации, он сказал журналисту, что сможет ответить ему вечером.

В соответствии с занимаемой должностью И.Агаев также работает на общественных началах главным эпидемиологом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

С другой стороны, хочу напомнить, что согласно законодательству Азербайджанской Республики, распространение записи разговора без ведома респондента это нарушение закона».

Minval.az