AZAL доставил рейсом Стамбул-Баку еще 19 азербайджанских врачей, обучающихся в Турции.

Как передает Report, начальник отдела международных связей и протокола TƏBİB Рамин Агаев сказал, что одной из приоритетных целей организации является возвращение врачей, обучившихся за границей, для работы в Азербайджане путем создания соответствующих условий.

Он отметил, что реализуются различные проекты. Недавно был реализован проект REACT и в течение последних трех месяцев 19 специалистов, прошедших обучение в Турции, боролись с пандемией в больницах, находящихся в различных регионах Азербайджана. В связи с этим в нашу страну прибыла еще одна делегация азербайджанских врачей для обслуживания нашего народа.

Minval.az