Объем грузоперевозок по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в I-ом полугодии 2020 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«По железной дороге БТК в первом полугодии 2020 года объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 3,7 раза», — сказал Алиев в четверг в ходе видеовстречи с президентами Афганистана и Туркменистана.

Алиев подчеркнул, что транспортные проекты, реализованные в регионе по инициативе Азербайджана, превратили страну в новый и важный транспортно-логистический центр в Евразии.

Президент подчеркнул, что в 2019 году объем грузоперевозок по транспортному коридору Север-Юг составил 2,1 млн тонн, в январе-апреле 2020 года – 800 тыс. тонн.

«В первом полугодии 2020 года объем грузоперевозок в Туркменистан и обратно через Международный морской торговый порт в Аляте (Азербайджан) превысил 1,5 млн тонн, что на 28% больше показателя 6 месяцев прошлого года», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев добавил, что Азербайджан обладает самым большим флотом на Каспии, состоящем из 260 судов. «В Азербайджане действует современный судостроительный завод, на котором с 2013 года построено 10 судов, 140 судов отремонтировано. В настоящее время на заводе ведется строительство двух паромных судов и трех нефтяных танкеров. В 2021 году планируется строительство на заводе новых судов, которые будут служить росту объема грузоперевозок на Каспии», — отметил президент Азербайджана.

Minval.az