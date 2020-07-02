В Азербайджане выявлено 572 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 364, скончались 8 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане выявлено 572 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 364, скончались 8 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2020/07/02 18:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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