ОАО «Азерсу» приступило к реализации проекта по водоснабжению и канализации в Нефтчале.

Как сообщает ОАО, согласно новому проекту вода будет подаваться в город и окрестные села по Ширван-Муганскому водопроводу.

Жители Нефтчалы и окрестных сел будут обеспечены качественной водой, перерабатываемой на водоочистных сооружениях Куры.

В связи с истечением эксплуатационного срока системы водоснабжения города Нефтчала уже не способны удовлетворять растущие нужды населения. До настоящего времени вода для города забиралась из реки Кура.

Для обеспечения подачи воды в город вблизи г. Сальян началось строительство водохранилища вместимостью 7500 кубометров. Отсюда до г. Нефтчала строится магистральный водопровод протяженностью 44 км. Его строительство завершится до конца этого года, и трубопровод будет подсоединен к существующей водной сети. В дальнейшем в г. Нефтчала, поселках Кюркянд и Банка будут построены 118 км водопроводной и 116 км – канализационной сети. Также планируется строительство канализационного коллектора и водоочистного сооружения. За счет новой инфраструктуры будут обеспечены потребности в воде свыше 80 тыс жителей.

Minval.az