«В рамках мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 по инициативе генерального директора телеканала CBC Вугара Халилова сотрудники телеканала сдали тесты на коронавирус в одной из известных клиник. У 8 из 200 сотрудников компании результат тестов положительный», говорится в заявлении телеканала.

Отмечается, что состояние всех этих сотрудников удовлетворительное, они были отправлены домой в соответствии со всеми соответствующими инструкциями по мерам по борьбе с коронавирусом. Руководство CBC TV будет постоянно контролировать состояние этих людей.

Результат анализа у генерального директора компании Вугара Халилова также отрицательный. Другие сотрудники CBC TV продолжают деятельность. В трансляции телеканала нет никаких изменений.

В качестве профилактической меры сотрудники телеканала планируют на следующей неделе провести тестовый анализ COVID-19.

Minval.az