Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих увеличение в 2 раза штрафов за неиспользование медицинских масок в общественных местах вдвое, сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица — на 200 манатов, юридические лица — на 400 манатов.

За повторное нарушение с физических лиц будет взиматься штраф в размере 200 манатов, должностных лиц — 400 манатов, юридических лиц — 800 манатов.

Кроме того, Ильхам Алиев также утвердил увеличение штрафов за нарушение эпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Согласно поправкам, физические лица будут облагаться штрафом в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица – штрафом в размере от 3 тыс. до 4 тыс. манатов или административным арестом на срок до 1 месяца. Юридические лица облагаются штрафом в размере от 4 тыс. до 10 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Азербайджана 29 мая утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.

Согласно постановлению, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).

При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).

Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и между ними возникает тесный контакт.

Minval.az