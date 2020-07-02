Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с поддержкой большинством граждан РФ поправок в Конституцию.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства расценил это важное событие в общественно-политической жизни России как очередное проявление поддержки, оказываемой гражданами страны политике, проводимой президентом Владимиром Путиным.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что внесенные в Конституцию изменения внесут большой вклад в дальнейшее развитие Российской Федерации, ее процветание, укрепление общественно-политической стабильности в стране.

Президент Путин выразил признательность Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Minval.az