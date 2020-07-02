«В настоящее время изменений в работе системы SMS-разрешений 8103 нет».

Об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Эльнур Нифталиев.

По его словам, в случае каких-либо новшеств, связанных с системой, общественность будет проинформирована об этом: «Для того, чтобы покинуть место жительства по соответствующему индексу на автомобиле, нет необходимости отправлять на 8103 государственный регистрационный знак транспортного средства наряду с серией и номером удостоверения личности».

Minval.az