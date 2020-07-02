Дорожная полиция подала в суд на племянника (сына брата) экс-министра транспорта Зии Мамедова Айнара Мамедова за вождение в нетрезвом состоянии.

Согласно данным сайте e-mehkeme.gov.az, сотрудники дорожной полиции составили протокол и обратились в суд для лишения Айнара Мамедова водительских прав. Первое заседание суда прошло 30 июня в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева. Очередное заседание состоится 13 июля.

А.Мамедов обвиняется по статье Кодекса административных правонарушений 333.1 (Управление транспортным средством лицом, имеющим право управления транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ). Если его вина будет доказана в суде, это влечет наложение штрафа в размере четырехсот манатов, либо ограничение права на управление транспортным средством сроком от шести месяцев до одного года.

Айнар Мамедов «прославился» в 2015 году из-за организации азартных игр в своем кафе Nar. В результате операции «Бандотдела» тогда были задержаны 8 человек.

Minval.az