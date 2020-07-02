Население не должно беспокоиться, никаких незаконных действий против людей допущено не будет.

Об этом заявил начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, меры, связанные с нарушением закона, будут приниматься в рамках закона:

«Просим каждого соблюдать требования ужесточенного режима. То есть, не выходить из дома без «sms-разрешения», не злоупотреблять регистрацией на портале разрешений. Также нельзя злоупотреблять отсутствием полицейских постов. Это может навредить каждому. Изоляция, минимизирование контактов нужны для защиты здоровья людей. Надеемся, что никто не будет подвергать опасности свое здоровье. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законом», — цитирует его АПА.

Minval.az