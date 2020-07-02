Суд в Германии сохранил в силе решение о выдворении из страны 8 граждан Азербайджана.

Минувшим днем в судебном управлении горда Деггендорф состоялся судебный процесс над азербайджанской семьей из 5 человек, прибывшей за убежищем в Германию в 2016 году, и еще тремя азербайджанцами, передает Репорт.

Суд оставил решение Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) в отношении 8 граждан Азербайджана.

Сообщается, что в связи с невозможностью из-за коронавируса исполнить первое решение о добровольном выезде из страны, выдворение граждан Азербайджана было отложено на неопределенное время.

Незаконно прибывшие в Германию в 2019 году три гражданина Азербайджана также должны будут выплатить штраф в размере 500 евро.

До конца последнего квартала этого года ожидается депортация из Германии 4 000 соискателей убежища, включая азербайджанцев.

Minval.az