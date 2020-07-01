Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в соцсети Instagram поздравила сотрудников полиции по случаю Дня азербайджанской полиции, отмечаемого 2 июля.

«Искренне поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником! В это непростое время мы все стали свидетелями ваших решительных действий во имя здоровья наших граждан, вашей высокой гражданской ответственности и профессионализма! Желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья и счастья», — говорится в поздравлении Мехрибан Алиевой.

Minval.az