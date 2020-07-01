Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) AzerGold опубликовало финансовые отчеты по итогам 2019-го года.

Как говорится в сообщении ЗАО, в результате финансовых проверок независимым аудитором было вынесено положительное заключение по финансовым отчетам компании.

Согласно отчетам, компания завершила прошедший год с высоким доходом и прибыльностью, укрепив свои позиции по всем показателям.

В целом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом, ЗАО увеличило добычу золота и серебра на 21,4% и 33,3% соответственно. Как отмечается в отчетах компании, на фоне роста цен на золото и серебро на мировых биржах за прошедший год в результате продажи драгметаллов в экономику страны привлечено 86,2 млн долларов США, что больше аналогичной цифры за 2018 год на 48% (на 27,8 миллионов долларов США). В итоге, чистая прибыль ЗАО по сравнению с 2018 годом выросла на 55% и составила 12,4 млн долларов США.

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