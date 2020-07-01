Сегодня по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева под председательством премьер-министра Али Асадова состоялась республиканская видеоконференция Оперативного штаба в расширенном составе.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

На встрече присутствовали помощник президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев, генеральный прокурор Камран Алиев и руководители органов исполнительной власти, прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности 77 городов и районов.

В ходе встречи обсуждалась эпидемиологическая ситуация в регионах, где не действует строгий специальный карантинный режим, была проведена оценка выполнения карантинных правил. Было отмечено, что необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил населением.

Премьер-министр отметил, что в результате ослабления карантинного режима в ряде городов и районов наблюдается рост нарушений.

Премьер-министр подчеркнул важность фиксации точных статистических данных о ситуации в регионах, мониторинга районов, в которых инфекция наиболее распространена, и усиления дезинфекции и утилизации в больницах отведенных для больных коронавирусом.

Премьер-министр потребовал, чтобы главы районов и городов своевременно и безупречно выполняли свои задачи.

Minval.az