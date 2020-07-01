В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 346 человек выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в среду, 1 июля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались семь человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 18112 фактов заражения коронавирусом, из этого числа 10061 человек благополучно прошли лечение, 220 пациентов клиник скончались.

Лечение 7831 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 488852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6682 — за минувшие сутки.

Minval.az