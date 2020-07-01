На всех улицах и проспектах Баку, за исключением постов на въезде и выезде из города, со второго июля будут ликвидированы специальные полицейские посты, созданные на время карантинного режима, говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, причина данного шага — необходимость обеспечения интенсивности автомобильного движения на внутригородских улицах. Кроме того, планируется привлечь большее количество сотрудников к контролю за ужесточенным особым карантинным режимом.

Наличие соответствующего разрешения на передвижение транспортных средств будет определяться посредством камер видеонаблюдения.

МВД предупреждает, что с завтрашнего во всех закрытых помещениях города будет усилен контроль за соблюдением гражданами требований карантинного режима (наличие масок и соблюдение социальной дистанции).

На улицах и проспектах города, а также в жилых кварталах будет увеличено количество нарядов пешего патрулирования.

Minval.az