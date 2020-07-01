МИД и Минздрав Ирака выразили признательность азербайджанскому правительству и народу за медицинскую помощь, оказанную Ираку в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает на посольство Ирака в Азербайджане.

«Мы ценим эту помощь азербайджанского правительства как шаг, отражающий глубину братских уз между двумя странами», — говорится в сообщении посольства.

30 июня правительство Азербайджана отправил в Багдад 27 тонн гуманитарной помощи с медицинскими принадлежностями и препаратами.

Minval.az