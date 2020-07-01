С сегодняшнего дня граждане могут получать трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсационные выплаты, а также адресную государственную социальную помощь без взимания процентов посредством банкоматов любого банка, а также посредством любого банкомата или POS-терминала ООО «Азерпочт» без взимания процентов.

Как сообщили в Центральном банке Азербайджана, этот шаг был предпринят в связи с пандемией COVID-19 с целью недопущения большого скопления граждан перед банкоматами в период особого карантинного режима.

В случае возникновения вопросов граждане могут позвонить в колл-центр «142» Министерства труда и социальной защиты населения, а по вопросам, относящимся к компетенции Центрального банка — на горячую линию 966.

Minval.az