Сотрудник ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» скончался от коронавируса.

Как сообщили в АзТВ, директор департамента общественно-политических и аналитических передач Наджафзаде Самир несколько дней назад был госпитализирован из-за ухудшения состояния, однако спасти его жизнь не удалось.

В информации также отмечается, что в настоящее время еще 5 сотрудников АзТВ проходят лечение в больнице, 1 человек выписан, никаких проблем со здоровьем нет:

«Для того, чтобы инфекция не распространилась среди сотрудников, в компании продолжаются дезинфекционные работы, в ЗАО не допускаются сотрудники с температурой. В настоящее время только 1000 из 3000 сотрудников организации находятся на работе, остальные продолжают работать из дома».

Minval.az