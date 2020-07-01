Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов вызван в Милли Меджлис в связи с проблемой нехватки воды в стране.
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов вызван в Милли Меджлис в связи с проблемой нехватки воды в стране.
Дата: 2020/07/01 13:45
Раздел: Азербайджан, Важно
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