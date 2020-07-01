В ответ на обращение генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуфа бин Ахмеда аль-Усаймина с целью оказания поддержки в борьбе с коронавирусной пандемией в Палестине (COVID-19), по указанию президента Ильхама Алиева Кабинет Министров выделил Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) 300 тысяч долларов США, сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Для информации хотелось бы отметить, что данная организация была создана в 1949 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН с целью оказания прямой помощи палестинцам и обеспечения оказания социальных услуг. Основными сферами деятельности UNRWA являются здравоохранение, образование, гуманитарная помощь, социальные услуги, создание лагерей, реализация соответствующих проектов в сфере обеспечения инфраструктуры и микрофинансирования. В настоящее время в связи с распространением и последствиями пандемии COVID-19 возникла необходимость оказания гуманитарной помощи Палестине», — говорится в сообщении МИД.

Minval.az