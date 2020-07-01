В Шамкирском районе уволен представитель Исполнительной власти села, где мужчина пытался провести церемонию по случаю обрезания сына.

Как передает Qafqazinfo со ссылкой на ИВ Шамкирского района, представитель ИВ села Хулуф Сулейман Гасанов уволен приказом главы района Алимпаши Мамедова за допущенные в работе недочеты в связи с тем, что тот не смог вовремя передать информацию в Оперативный штаб при главе ИВ, а также не предпринял необходимых мер и не предотвратил нарушение гражданами карантинного режима. Заместитель представителя ИВ и бухгалтер получили выговор.

Вчера житель села Акпер Гарибов был оштрафован сотрудниками Шамкирского РОП за то, что пытался провести церемонию по случаю обрезания сына.

Гости также были оштрафованы на 100 манатов по статье 211 Кодекса об административных проступках.

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