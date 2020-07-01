Полиция вычислила и задержала 20-летнего молодого человека, который организовал массовую драку в самом северном городе России. 20 июня в Норильске подрались выходцы из Дагестана и Азербайджана.

Задержан «один из участников конфликта 2000 г. р., который, по предварительным данным, является одним из его организаторов», сказано в сообщении главка МВД по Красноярскому краю.

«Рядовых» участников драки задержали по горячим следам. Им грозит ответственность по уголовному делу о хулиганстве.

Полицейские провели рейды по квартирам драчунов и изъяла у них в общей сложности «11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, два жестких диска, одежду и обувь со следами крови», а также другие улики.

Предположительно, конфликт возник из-за девушки, но полиция эту версию не комментирует и свои выводы о подоплеке драки не называет.

Minval.az