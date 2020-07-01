Марта Бустос 24-летняя испанка готовила мыло и косметику в домашних условиях. Во время процесса девушке на лицо и в глаза попала смесь, в состав которой входил едкий натрий.

Марту срочно госпитализировали с серьезными ожогами, сообщает издание Marca.

Сообщается, что Марта переехала из Барселоны в американский город Сиэтл к своему возлюбленному. Девушка увлеклась мыловарением и созданием собственных бьюти-продуктов.

«Две недели назад, когда Бустос занималась смешиванием химических веществ, раствор случайно попал на ее лицо, шею и грудь. Жидкость брызнула в глаза Марты, после чего она потеряла зрение», — пишет издание.

В больнице девушке сообщили, что необходимо провести пересадку роговицы. Но у Марты не оказалось медицинской страховки, которая смогла бы покрыть расходы.

Семья Бустос организовала сбор средств на операцию в Сети. Акция получила название «Спасите мои глаза». Девушка также записала послание для фолловеров, в котором рассказала о произошедшем.

«Иногда начинаешь задумываться о том, как прекрасен мир, только после таких инцидентов. 2020 — проклятый год. Но я буду бороться. Бороться, чтобы снова увидеть красивейшие закаты», — сказала Бустос в своем обращении к подписчикам.

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